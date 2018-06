Zandvoort (SID) - Audi-Pilot Timo Scheider startet beim siebten DTM-Rennen der Saison im niederländischen Zandvoort von der Pole Position und führt am Sonntag eine Ingolstädter Armada an. Der zweimalige Champion setzte sich im Qualifying vor gleich vier Markenkollegen durch: Hinter ihm folgten Mike Rockenfeller, Filipe Albuquerque, Edoardo Mortara und Mattias Ekström. Jamie Green war als Sechster der beste Mercedes-Benz-Pilot, Dirk Werner folgte im besten BMW.

Nerven hingegen zeigten die drei Titelspiranten: Der Gesamtführende Gary Paffett (Mercedes-Benz) startet von Platz acht, Verfolger Bruno Spengler (BMW) als 18. und der drittplatzierte Jamie Green (Mercedes-Benz) von Position sechs.

"Es ist eine Weile her, dass ich im Qualifying ganz vorne war - 21 lange Monate. Das ist ein tolles Gefühl", sagte Scheider nach seiner insgesamt zehnten DTM-Pole: "Wir haben harte Monate und Rennen hinter uns. Es gab viele Diskussionen, was schief läuft. An einem bestimmen Punkt haben wir zusammengefunden. Das ist ein Teamergebnis. Diese Pole ist der Lohn für die harte Arbeit."

Das siebte Rennen der Saison über 44 Runden und 189,508 Kilometer beginnt am Sonntag um 14:00 Uhr (ARD).