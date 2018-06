Hollande sieht Griechenland weiter in der Eurozone

Paris (dpa) - Für Griechenland gibt es erstmal keine Abstriche am Sparpaket. Nach Berlin holte sich Regierungschef Antonis Samaras auch in Paris klare Worte ab. Eine zeitliche Streckung scheint dagegen noch nicht vom Tisch. Der französische Präsident François Hollande will Griechenland auf jeden Fall in der Eurozone halten. Allerdings müsse Athen seine Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen, betonte Hollande nach einem Treffen mit dem Samaras in Paris. Samaras ist überzeugt, das zu schaffen. Gestern war er schon zu Gast in Berlin.

Schäuble: «Mehr Zeit heißt mehr Geld»

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat Erwartungen gedämpft, dass Griechenland bei der Umsetzung seiner Reformen mehr Zeit bekommen könnte. Mehr Zeit heiße im Allgemeinen mehr Geld, sagte er dem «Tagesspiegel am Sonntag». Und dies bedeute sehr schnell ein neues Programm, was jedoch nicht der richtige Weg sei. Erst Ende vergangenen Jahres sei das zweite Rettungsprogramm verabschiedet worden. Wenn das nach einem halben Jahr nicht mehr ausreiche, wäre das keine vertrauensbildende Maßnahme.

Thüringer Polizist soll Neonazi-Szene gewarnt haben

Erfurt (dpa) - Neue Akten im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Neonazi-Terrorzelle NSU bringen die Behörden in Thüringen in Erklärungsnot. Ein Polizist steht im Verdacht, Ende der 90er-Jahre Dienstgeheimnisse an einen Rechtsextremisten verraten zu haben. Es lägen Geheimakten des Landesamtes für Verfassungsschutz vor, in denen zwei unabhängige Quellen den Mann belasteten, sagte die Innenexpertin der Thüringer Linksfraktion, Martina Renner. Der Vorwurf sei schon länger bekannt, die Akten lägen jedoch erst seit wenigen Tagen vor.

Leutheusser: FDP will Adoptionsrecht für Homosexuelle

Berlin (dpa) - Die FDP erhöht im Koalitionsstreit um eine stärkere Gleichstellung homosexueller Paare den Druck auf die Union. Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sprach sich dafür aus, eingetragenen schwulen und lesbischen Lebenspartnern auch das Kinder-Adoptionsrecht zu geben - was in der Union überwiegend abgelehnt wird. Bei der ebenfalls von den Liberalen forcierten Gleichstellung der Homosexuellen-Ehe bei der Einkommensteuer bleiben die Führungen von CSU und CDU bei ihren Vorbehalten.

Erste Flüchtlingsgruppe aus Syrien in Griechenland aufgegriffen

Athen (dpa) - Erstmals seit Beginn des Syrienkonfliktes ist eine größere Gruppe syrischer Flüchtlinge in Griechenland angekommen. Vor der Insel Symi in der Südostägäis seien 47 Migranten aufgegriffen worden, teilte die griechische Küstenwache mit. 27 von ihnen stammten aus Afghanistan und 20 aus Syrien. Die Menschen waren an Bord eines kleinen Bootes von der wenige Seemeilen entfernten türkischen Küste gestartet. Alle sind wohlauf, sie sollen aber zurückgeschickt werden.

Honeckers Enkel: Ex-DDR-Staatschef in Chile begraben

Berlin (dpa) - Der frühere DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker wurde nach Angaben seines Enkels in Santiago de Chile begraben. Die kommunistische Partei Chiles habe das Begräbnis organisiert, sagte Roberto Yanez der «Bild»-Zeitung. Bislang hatte es immer geheißen, dass Honeckers Witwe Margot dessen Urne in ihrer Wohnung in der chilenischen Hauptstadt aufbewahre. Honecker war 1994 im Exil in Chile gestorben, er wäre heute 100 Jahre alt geworden.