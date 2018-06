Washington (dpa) - Der Astronaut Neil Armstrong ist tot. Der erste Mann, der den Mond betrat, starb an den Folgen einer Herzoperation. Das berichteten die Sender ABC News und NBC News. Wie seine Familie demnach mitteilte, hatte sich Armstrong am 7. August - zwei Tage nach seinem 82. Geburtstag - einer Herz-Bypass-OP unterzogen. Armstrong leitete die Mondlandungsmission von «Apollo 11» und steuerte auch die kleine Mondlandefähre «Eagle». Am 21. Juli 1969 betrat er als erster Mensch den Mond - und sprach die Worte: «Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.»

