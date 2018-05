Timmendorfer Strand (SID) - Die Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann (Berlin) haben bei der DM in Timmendorfer Strand mühelos das Halbfinale erreicht. Die London-Champions setzten sich gegen Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif aus Hamburg 2:0 (21:13, 21:7) durch. Ebenfalls in der Runde der letzten Vier stehen die Olympia-Neunten Jonathan Erdmann und Kay Matysik (Berlin). Sie bezwangen Markus Böckermann/Mischa Urbatzka (St. Pauli) in einer spannenden Begegnung mit 2:1 (21:18, 17:21, 15:11).

Bei den Frauen haben erwartungsgemäß Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Essen) das Endspiel erreicht. Die Olympia-Achtelfinalistinnen besiegten Teresa Mersmann/Cinja Tillmann (Münster) 2:0 (21:17, 39:37). Damit folgten sie Kira Walkenhorst und Geeske Banck (Essen/Kiel), die zuvor beim 2:0 (21:18, 24:22) gegen Jana Köhler/Anni Schumacher (Hamburg/Dresden) die Oberhand behalten hatten. Die Titelverteidigerinnen Sara Goller und Laura Ludwig (Berlin) waren bereits am Freitag gescheitert.