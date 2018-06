Timmendorfer Strand (SID) - Katrin Holtwick und Ilka Semmler aus Essen haben den Titel bei der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Timmendorfer Strand geholt. Die Olympia-Achtelfinalisten bezwangen im Finale Geeske Banck (Kiel) und Kira Walkenhorst (Essen) mit 2:0 (21:12, 23:21) und gewannen damit zum zweiten Mal nach 2009 DM-Gold. Die Titelverteidigerinnen Sara Goller und Laura Ludwig (Berlin), die bei den Spielen in London das Viertelfinale erreicht hatten, waren bereits am Freitag überraschend ausgeschieden.