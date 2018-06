Berlin (dpa) - Wenn Tiere Menschen in deutschen Zoos angreifen, halten Mitarbeiter für Notfälle auch Schusswaffen mit großem Kaliber bereit. «Gehen Sie davon aus, dass wir Waffen haben», sagte der Berliner Zoo-Biologe Heiner Klös am Samstag. Voraussetzung dafür sei aber immer ein Waffenschein.

2009 war in Berlin eine Frau in das Eisbärengehege gesprungen. Nur mit viel Glück hatte die offenbar geistig verwirrte 32-jährige den Sprung in den Wassergraben überlebt. Im Notfall hätten die Zoo- Mitarbeiter geschossen, um das Tier davon abzuhalten, die Frau zu töten. «So etwas ist immer eine Bauchentscheidung, aber ich hätte nicht gezögert», sagt Klös damals.