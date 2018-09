Solemont (dpa) - Beim Absturz eines Business-Jets sind in der Nähe der französischen Stadt Solemont die vier Insassen ums Leben gekommen. Sie kamen aus der Schweiz. Das Flugzeug stürzte gestern Abend nahe der französisch-schweizerischen Grenze in ein Waldstück. Es gebe keine Überlebenden, sagte der zuständige Staatsanwalt. Spezialkräfte seien an der Unfallstelle. Es könne aber noch einige Zeit dauern, Leichen und Flugzeug zu bergen. Die Ursache für das Unglück wird noch untersucht.

