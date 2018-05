Caracas (dpa) - Bei einer Explosion in der wichtigsten Raffinerie Venezuelas sind 24 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden erlitten weitere 53 Menschen Verletzungen. Die Explosion in der Nacht löste einen Großbrand aus. Über der Anlage stiegen auch am Tag riesige Flammen empor. Die Lage soll aber unter Kontrolle sein. In benachbarten Ortschaften brach Panik aus. Einige Wohnblocks wurden evakuiert. Ursache für die Explosion war wohl ein Leck.

