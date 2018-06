Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den verstorbenen US-Astronauten Neil Armstrong als einen der "größten amerikanischen Helden" gewürdigt. Obama zeigte sich in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung "tief betrübt" über den Tod Armstrongs, der 1969 als erster Mensch den Mond betreten hatte. Armstrong starb laut seiner Familie im Alter von 82 Jahren an Komplikationen nach einer Bypass-Operation, der er sich Anfang des Monats unterzogen hatte.

