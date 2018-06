Offenbach (dpa) - Heute ist es im Norden und Nordwesten sowie südlich der Donau rasch wechselnd bewölkt und es muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Diese sind im Süden zum Teil weiterhin kräftig, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Dazwischen wechseln sich Sonne und Wolken ab, Schauer sind selten. Gebietsweise kann die Sonne auch längere Zeit scheinen. Die Temperatur steigt auf 20 bis 25 Grad im Norden und Westen sowie 24 bis 27 Grad im Osten und Süden des Landes.

In der Nacht zu Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Im Nordwesten, im Westen sowie in Donaunähe und südlich davon fällt noch schauerartiger Regen, besonders in Richtung Alpen und in Küstennähe sind auch noch einzelne Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 10 Grad.