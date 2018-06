Offenbach (dpa) - Am Sonntag klingt der Regen im südöstlichen Bayern ab. Sonst ist es wechselnd bewölkt, vor allem im Nordwesten und Norden kommt es zu Schauern, auch kurze Gewitter mit Sturmböen sind möglich. Aber auch in die Mitte hinein muss mit einzelnen Schauern gerechnet werden.

Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 18 und 24 Grad, auf den Bergen um 14 Grad. Der Wind weht teils mäßig, an der See frisch mit dort und im Bergland möglichen Sturmböen aus West bis Südwest, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

In der Nacht zum Montag gibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung weitere Schauer. In einem Streifen von den Gebieten westlich des Rheins bis zur Oder sind die Schauer seltener und die Wolkenlücken größer. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 8 Grad, in höheren Lagen und am Alpenrand auch darunter. Der mäßige und in höheren Lagen sowie in Küstennähe böige Wind kommt aus westlichen Richtungen.