Seoul (dpa) - Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung will die Niederlage vor einem US-Gericht im spektakulären Patenstreit mit Apple nicht hinnehmen. Man werde Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen, bestätigte ein Sprecher des Konzerns. Im großen Patentprozess in Kalifornien hatten die Geschworenen am Freitag die Verletzung mehrerer Patente für das iPhone und den Tablet-Computer iPad von Apple durch Samsung-Geräte festgestellt. Sie verurteilten Samsung zur Zahlung von mehr als einer Milliarde Dollar Schadenersatz an Apple.

