Madrid (dpa) - Real Madrid wartet in der neuen Saison weiter auf den ersten Sieg.

Nach der Niederlage im Supercup-Clasico gegen Erzrivale FC Barcelona und dem Unentschieden am ersten Spieltag gegen den FC Valencia kassierte Spaniens Fußball-Meister im Derby gegen den FC Getafe eine überraschende 1:2 (1:0)-Niederlage. Auf Trainer José Mourinho wartet bis zum Rückspiel um den spanischen Supercup gegen Barcelona am Mittwoch viel Arbeit.

Mesut Özil stand bei Real in der Startelf, Sami Khedira saß nur auf der Bank. Gonzalo Higuaín (28.) brachte die favorisierten Gäste in Getafe zunächst in Führung. Juan Valera (53.) schaffte dann nach der Pause für den Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Abdel mit einem Konter für die Entscheidung. In der turbulenten Schlussphase gab es noch eine Rote Karte für Real-Spieler Fabio Coentrao, der nur auf der Bank saß, sich aber lauthals beim Schiedsrichter beschwert hatte.

Mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit sorgte Superstar Lionel Messi für den 2:1 (0:1)-Erfolg des FC Barcelona bei CA Osasuna am zweiten Spieltag in der Primera Division. In Pamplona traf Messi 15 Minuten vor Schluss zum ersten Mal, fünf Minuten später war der Argentinier zum zweiten Mal erfolgreich. Dazwischen kassierte Osasunas Mittelfeldspieler Patxi Puñal die Rote Karte. Der Außenseiter war bereits in der 17. Minute durch Joseba Llorente Etxarri in Führung gegangen und lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner.

Wenige Tage nach dem 3:2-Erfolg im ersten Clasico gegen Madrid im spanischen Supercup wirkten die Barca-Stars zu Beginn etwas müde, steigerten sich dann aber.