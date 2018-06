Madrid (dpa) - Mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit hat Fußball-Superstar Lionel Messi dem FC Barcelona einen 2:1-Sieg bei CA Osasuna beschert. 15 Minuten vor Schluss traf der Argentinier zum ersten Mal, fünf Minuten später war er zum zweiten Mal erfolgreich.

Dazwischen kassierte Osasunas Mittelfeldspieler Patxi Puñal die Rote Karte. Der Außenseiter war bereits in der 17. Minute durch Joseba Llorente Etxarri in Führung gegangen und lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner. In den neuen Auswärtstrikots im Tequila-Sunrise-Design taten sich Barcelonas Stars lange schwer, ehe Messi den Vize-Meister erlöste und den zweiten Saisonsieg der Katalanen sicherte. Wenige Tage nach dem 3:2-Erfolg im ersten Clasico gegen Real Madrid im spanischen Supercup wirkten die Barca-Stars zu Beginn etwas müde, steigerten sich dann aber.