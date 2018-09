Gleneagles (SID) - Martin Kaymer hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Ticket für den prestigeträchtigen Ryder Cup gelöst. Der 27-Jährige aus Mettmann gehört zu den zehn europäischen Golfprofis, die sich automatisch für den Kontinentalvergleich vom 28. bis 30. September in Medinah vor den Toren Chicagos qualifizierten. Kaymers belgischer Rivale Nicolas Colsaerts, der den ehemaligen Weltranglistenersten noch vom zehnten Platz des Rankings hätte verdrängen können, verpasste beim Turnier der Europa Tour in Gleneagles als 19. den geforderten zweiten Platz deutlich.

Den Turniersieg holte sich der schottische Lokalmatador Paul Lawrie, der am letzten Tag seine Führung verteidigte und mit 272 Schlägen den Australier Brett Rumford (276) auf Rang zwei verwies. Der Ratinger Marcel Siem, der als einziger Deutscher den Cut geschafft hatte, spielte auf dem Par-72-Kurs zum Abschluss eine starke 67 und verbesserte sich noch vom 39. auf den geteilten 19. Platz.

Kaymer hatte nach zuletzt schwachen Ergebnissen bewusst auf das Turnier verzichtet und damit die Ryder-Cup-Teilnahme aufs Spiel gesetzt. Seine Premiere beim alle zwei Jahre ausgetragenen Kontinentalvergleich hatte Deutschlands Golfstar 2010 gegeben, als sein Team den begehrten Pokal zurück nach Europa geholt hatte. "Das war eines der besten Erlebnisse meiner Karriere und hat mir persönlich unheimlich viel gebracht und Spaß gemacht", sagte Kaymer, der am 6. September im niederländischen Hilversum auf das Grün zurückkehrt.

Titelverteidiger Europa tritt im Kampf gegen die besten US-Golfer mit Rory McIlroy, Graeme McDowell (beide Nordirland), Justin Rose, Luke Donald, Lee Westwood (alle England), Paul Lawrie (Schottland), Francesco Molinari (Italien), Sergio Garcia (Spanien) und Peter Hanson (Schweden) an. Zwei weitere Akteure bestimmt Europa-Kapitän José Maria Olazabal am Montag per Wildcard.