Damaskus (dpa) - In der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Oppositionsangaben zahlreiche Leichen entdeckt worden. In der Stadt Daraja seien mehr als 200 Tote gefunden worden, berichteten die Lokalen Koordinierungskomitees. Sie seien Opfer der Regierungstruppen geworden. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich. Insgesamt seien gestern in Syrien etwa 440 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen, berichteten die Komitees. Darunter seien auch Frauen und Kinder gewesen.

