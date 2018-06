Leverkusen (SID) - Sieg für Björn Otto - Abschied von Danny Ecker: Der Olympiazweite Otto (LAC Uerdingen/Dormagen) gewann am Samstag mit 5,71 m die Leverkusener Stabhochsprung-Classics der Leichtathleten. Anschließend scheiterte der 34-Jahre alte Weltranglistenzweite am Versuch, seine Saisonbestmarke um einen Zentimeter auf 5,93 m zu steigern. Zweiter wurde Tobias Scherbarth (Leverkusen) vor Karsten Dilla (Uerdingen/Dormagen) und dem Bronzemedaillengewinner von London, Raphael Holzdeppe (Zweibrücken). Vor 500 Zuschauern schafften sie jeweils 5,61 m.

Der deutsche Hallenrekordler Danny Ecker (6,00 m) bestritt fünf Jahre nach Gold bei der Hallen-EM und Bronze bei der WM 2007 den letzten Wettkampf seiner Karriere. Immerhin schaffte er mit nur 12 statt sonst 18 Schritten Anlauf 5,41 m. "Die Höhe hatte ich eigentlich gar nicht drauf. Ich habe nach der Verletzung zu Saisonbeginn zwei Monate pausiert, zuletzt nur drei Technik-Einheiten und ein bisschen Fitnesstraining gemacht", sagte der 35-Jährige. Zu Beginn hatte er vor den Augen von Trainer Leszek Klima, der ihn 24 Jahre lang begleitete, und vielen Weggefährten gerade noch im dritten Versuch die selbstgewählte Anfangshöhe von fünf Metern geschafft. "Typisch Danny, dass er eine solche Situation doch noch meistert", sagte Mutter Heide Rosendahl, die vor 40 Jahren zweimal Gold und einmal Silber bei Olympia in München gewonnen hatte.

"Danny war einfach zu gut für seinen Körper", sagte Björn Otto, der seine erfolgreichste Saison nach drei weiteren Wettkämpfen am Donnerstag in Zürich, am 2. September beim Berliner ISTAF und drei Tage später beim Aachener Domspringen beenden will, angesichts der vielen Verletzungsprobleme von Ecker. Elf Jahre nach seinem 6-m-Sprung meinte der Leverkusener: "Eigentlich war meine Karriere nach den vier Operationen im Jahr 2002 schon vorbei. Danach habe ich es nicht mehr wirklich gepackt."

Danny Ecker, zweifacher Familienvater und derzeit als Personal Coach tätig, will nun sein Betriebswirtschafts-Studium zu Ende führen und dann in den Beruf einsteigen.