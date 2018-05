Brünn (SID) - Motorrad-Pilot Jonas Folger hat den Großen Preis von Tschechien gewonnen. Im zweiten Rennen nach seinem Wechsel zum Aspar-Team triumhpierte der 18-Jährige aus Schwindegg in der Moto3 mit großem Vorsprung vor dem Spanier Luis Salom und Sandro Cortese (Berkheim), der seine Führung im WM-Klassement weiter ausbaute. Der KTM-Pilot liegt jetzt 32 Punkte vor seinem ärgsten Rivalen Maverick Viñales. Der Spanier (Honda) wurde Vierter.

Folger, der im vergangenen Jahr bei seinem ersten Triumph in Silverstone als jüngster deutscher Grand-Prix-Sieger in die Geschichte eingegangen war, fuhr schnell von Startplatz zehn bis ganz nach vorne vor und setzte sich nach vier Runden ab. Im weiteren Rennverlauf geriet der Sieg des Kalex-Piloten nicht mehr in Gefahr.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell sein könnte. Nach zehn Runden habe ich nur noch verwaltet. Ich bin total überrascht", sagte Folger.

Cortese war in der ersten Runde auf den achten Platz zurückgefallen, ging danach bei abtrocknender Strecke wenig Risiko ein und achtete in erster Linie darauf, Viñales hinter sich zu halten. In der zweiten Rennhälfte machte Cortese dann aber Ränge gut und schaffte es noch aufs Podium.

"Es war wichtig, vor ihm zu bleiben", sagte Cortese mit Blick auf Viñales: "Ich muss zufrieden sein, auch wenn ich gerne Zweiter geworden wäre."

Wildcard-Starter Luca Grünwald (Mühldorf/Honda) belegte beim elften WM-Lauf den 19. Platz, Toni Finsterbusch (Krostitz/Honda) kam wegen eines Defektes nicht ins Ziel.