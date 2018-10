Berlin (dpa) - Michael Schumacher würde es bedauern, wenn er seine zweite Karriere als Formel-1-Pilot ohne Sieg beenden müsste.

"Schade fände ich es schon, klar", sagte der 43 Jahre alte Mercedes-Fahrer in einem Interview der "Bild am Sonntag". Der siebenmalige Weltmeister, der am 1. Oktober 2006 in China seinen 91. und bis dato letzten Sieg gefeiert hat, betonte aber, dass er seine Rückkehr zu keinem Zeitpunkt infrage gestellt hat.

"Bereut habe ich mein Comeback bis jetzt nicht eine Sekunde. Es waren sehr viele schöne Momente dabei", sagte Schumacher. Ob er seinen Vertrag mit den Silberpfeilen verlängert oder nicht - darüber lässt Schumacher seine Fans indes weiter rätseln. Eine Entscheidung hatte er ohnehin erst für Oktober in Aussicht gestellt.

Zur Saison 2010 war der mittlerweile 43-Jährige zurückgekehrt. Seitdem konnte Schumacher einmal aufs Podium fahren, in Valencia wurde er in diesem Jahr Dritter. Am kommenden Sonntag bestreitet Schumacher sein 300. Formel-1-Rennen. Ausgerechnet in Spa-Francorchamps, wo er seinen ersten Grand Prix fuhr, seinen ersten Sieg feierte und 2011 auf sein 20-Jähriges in der Königsklasse des Motorsports anstieß: "Es ist mein Wohnzimmer, weil dort so viel passiert ist und ich mich dort sehr wohlfühle."

Er bekräftigte, dass er seit seinem Comeback Momente erlebt habe, "die vielleicht nach außen nichts besonderes waren, aber für mich: Ich hab mich da in meinem Element und auch bestätigt gefühlt". Die Zeit, in der er so dominieren würde wie es der Rekordchampion früher getan hat, wünscht sich Schumacher "lieber früher als später".