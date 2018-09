Brünn (SID) - Stefan Bradl hat beim Großen Preis von Tschechien das vierte Top-5-Ergebnis seiner jungen MotoGP-Karriere eingefahren. In Brünn wurde der Neuling mit seiner LCR-Honda Fünfter und festigte seine Position in der WM-Wertung. Mit 104 Punkten liegt der Moto2-Weltmeister sechs Rennen vor dem Saisonende weiterhin auf dem sechsten Platz.

Seinen dritten Sieg in diesem Jahr feierte Dani Pedrosa (Honda), der den Titelkampf wieder spannend machte. Mit 232 Punkten liegt der Spanier nur noch 13 Zähler hinter seinem weiterhin führenden Landsmann Jorge Lorenzo (Yamaha/245), der nach einem packendem Duell mit vielen Führungswechseln Zweiter wurde. Cal Crutchlow (Großbritannien/Yamaha) belegte den dritten Platz.

Bradl hatte beim zwölften WM-Lauf in Brünn, wo er vor vier Jahren in der 125ccm-Klasse den ersten Sieg seiner Laufbahn gefeiert hatte, keine Chance auf das Podium. Schnell lag der Zahlinger weit hinter der Spitze und konnte nur noch um einen Platz unter den Top 5 fahren.

Und dies gelang dem 22-Jährigen. Erst zog Bradl an seinem Markenkollegen Alvaro Bautista (Spanien) vorbei, dann kämpfte der Aufsteiger auch den neunmaligen Weltmeister Valentino Rossi (Italien/Ducati) nieder.

Beim Rennen in Tschechien waren gleich drei Stammfahrer wegen der Folgen von Stürzen am vergangenen Wochenende in Indianapolis nicht dabei. Weltmeister Casey Stoner (Australien/Honda), Ex-Weltmeister Nicky Hayden (USA) und Hector Barberá (Spanien/beide Ducati) fehlten verletzt.