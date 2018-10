Brünn (dpa) - Motorrad-Pilot Jonas Folger aus Schwindegg hat im tschechischen Brünn den zweiten Grand-Prix-Sieg seiner Laufbahn gefeiert.

Den deutschen Erfolg beim elften Lauf zur Weltmeisterschaft in der Klasse Moto3 komplettierte WM-Spitzenreiter und Vorjahressieger Sandro Cortese aus Berkheim als Dritter hinter dem Spanier Luis Salom. Der KTM-Pilot hat nun bei noch sechs ausstehenden Rennen 32 Punkte Vorsprung vor dem Spanier Maverick Vinales.

Folger übernahm mit seiner Kalex KTM in der ersten Runde des als Regenrennens gestarteten WM-Laufs die Führung und baute sie auf der abtrocknenden Strecke kontinuierlich aus. Auf den letzten Runden fuhr er seinen zweiten WM-Sieg nach der Premiere 2011 im Regen von Silverstone ungefährdet nach Hause.

Der Spanier Marc Marques feierte seinen sechsten Saisonsieg in der Klasse Moto2. Der Suter-Honda-Pilot behauptete sich knapp vor seinem Schweizer Markenkollegen Tom Lüthi und seinem Landsmann Pol Espargaro mit einer Kalex-Honda. Marcel Schrötter aus Pflugdorf, der einzige deutsche Starter in der Klasse, beendete sein zweites Moto2-Rennen auf dem 23. Platz. In der WM-Wertung führt Marques mit 48 Punkten vor Espargaro und 55 Zählern vor Lüthi.