Prag (SID) - Ohne Sieg, aber mit drei Podestplätzen treten die Slalom-Asse des Deutschen Kanu-Verbands (DKV) die Heimreise vom Weltcup in Prag an. Ricarda Funk aus Bad Kreuznach überraschte am Finaltag mit Platz drei im Einer-Kajak und ihrem ersten Weltcup-Podium. "Damit hätte ich nie gerechnet, für mich war es schon eine Überraschung ins Finale gekommen zu sein", sagte Funk, die sich sogar zwei Strafsekunden wegen einer Torberührung leisten konnte.

Bereits am Samstag hatte auch Lena Stöcklin (Leipzig) als Dritte im nicht olympischen Kanadier-Einer der Frauen überrascht. Beim Sieg der Französin Caroline Loir (1:57,87 Minuten) überquerte die EM-Dritte von 2011 in 2:03,85 Minuten die Ziellinie.

Im Kajak-Einer der Männer verpassten Fabian Dörfler (Augsburg) und Sebastian Schubert (Hamm) den Weltcup-Erfolg nur knapp. Dörfler (1:30,95) wurde direkt vor Schubert (1:31,08) Dritter, auch hier ging der Sieg in Person von Etienne Daille (1:28,92) an Frankreich. Der Olympia-Dritte Hannes Aigner (Augsburg) hatte den Endlauf überraschend verpasst.

Im Kanadier-Einer landete Anton Franz (Leipzig) als einziger Deutscher im Finale auf dem sechsten Platz. Mit einer Zeit von exakt 1:40,00 Minuten hatte er am Ende 5,93 Sekunden Rückstand auf den Sieger Benjamin Savsek (1:34,07) aus Slowenien.