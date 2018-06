Washington (AFP) Wegen des Tropensturms "Isaac" ist Beginn des Parteitags der US-Republikaner zur Kür ihres Präsidentschaftskandidaten um einen Tag verschoben worden. Wie die republikanische Partei am Samstag (Ortszeit) mitteilte, beginnt das Treffen im US-Bundesstaat Florida, auf dem Mitt Romney offiziell zum Herausforderer von Amtsinhaber Barack Obama bestimmt werden soll, nun erst am Dienstag. Florida hatte am Samstag wegen des Sturms bereits den Ausnahmezustand ausgerufen.

