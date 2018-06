Hakuba (SID) - Doppelsieg für Andreas Wank: Der 24 Jahre alte Oberhofer hat nach seinem Erfolg am Samstag auch das zweite Mattenspringen beim Sommer-Grand-Prix im japanischen Hakuba gewonnen. Durch Flüge auf 125,5 und 118 Meter setzte sich Wank mit 245,2 Punkten vor dem Slowenen Jurij Tepes (233) und dem Polen Dawid Kubacki (229,4) durch und machte den Hattrick perfekt. Vor einer Woche hatte Wank bereits in Hinterzarten triumphiert.

"Mein Vorteil ist meine große Kraft, die äußeren Bedingungen sind mir nicht so wichtig. Es wäre schön, den Gesamtsieg zu holen. Aber wichtiger ist es, im Winter in einer guten Verfassung zu sein", sagte Wank. In der Gesamtwertung baute der Olympia-Zweite (409 Punkte) seinen Vorsprung auf den Schweizer Simon Ammann (247) aus. Dritter ist der Japaner Reruhi Shimizu (212).

Ohne den verletzten Michael Neumayer (Berchtesgaden) konnten die DSV-Adler das starke Teamergebnis des Vortages nicht wiederholen. Danny Queck (Lauscha) landete auf Rang elf, Andreas Wellinger (Ruhpolding) wurde 26., Maximilian Mechler (Isny) verpasste als 42. klar den zweiten Durchgang.

Neben dem verletzten Severin Freund (Rastbüchl/Bandscheiben-OP) fehlten erneut auch Titelverteidiger Thomas Morgenstern, Vierschanzentournee-Gewinner Gregor Schlierenzauer (beide Österreich) und Gesamtweltcup-Sieger Anders Bardal (Norwegen).