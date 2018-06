Moskau (dpa) - Der boomende Automarkt in Russland gewinnt weiter an Fahrt und beschert auch deutschen Hersteller massive Zuwächse. «Unseren Schätzungen zufolge wird die Branche im laufenden Jahr um knapp 10 Prozent zulegen, und das vor dem Hintergrund sinkender Zahlen in Europa».

Das sagte Frank Schauff, Chef der Vereinigung Europäischer Unternehmen in Russland (AEB), am Montag zu Beginn der Moskauer Automesse MIMS. Russland könnte etwa 2015 den bislang wichtigsten europäischen Automarkt Deutschland überholen, betonten Aussteller der viertägigen Leistungsschau. Noch 2010 hatte die Branche ihre Erwartungen wegen einer schweren Krise deutlich gebremst.

2012 würden im größten Land der Erde wohl 2,8 Millionen Fahrzeuge verkauft, sagte Schauff der dpa. «Obwohl immer wieder schwächere Phasen zu erwarten sind, rechnen wir mit langfristigem Wachstum», unterstrich er. Nach dem Krisenjahr 2010 hatten die Verkäufe in Russland schon im vergangenen Jahr um 30 Prozent auf 2,6 Millionen Fahrzeuge zugelegt. In Westeuropa dagegen ist der Automarkt vor dem Hintergrund der Schuldenkrise seit Monaten auf Talfahrt.

«Russland ist im Gegensatz zu Deutschland ein sehr rohstoffreiches Land, allerdings gibt es auch hier eine CO2-Regulierung», sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann. Er rechne damit, dass künftig auch in Russland mehr Wert auf effiziente Antriebe und niedrigen Verbrauch gelegt werde. «Dazu haben die deutschen Konzernmarken das passende Angebot», warb er.

Auf der am Montag begonnenen Leistungsschau MIMS, die von der Messe Frankfurt mitorganisiert wird, zeigen vor allem Zulieferer noch bis Donnerstag Trends und Neuentwicklungen. «Auf 40 000 Quadratmetern präsentieren sich mehr als 1000 Aussteller aus 34 Ländern», sagte MIMS-Sprecherin Olga Kotowa. An die Ausstellung schließt sich der renommierte Moskauer Autosalon (MIAS) an.

Homepage Automobilmesse

Homepage Autosalon