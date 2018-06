Frankfurt/Main (dpa) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes sind am Montag mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Händlern zufolge fehlen dem Markt neue Impulse. Am Vormittag könnte der Ifo-Geschäftsklimaindex den Markt in Schwung bringen.

Der Dax verlor am Morgen 0,13 Prozent auf 6962 Punkte. Der MDax sank um 0,10 Prozent auf 11 003 Punkte. Für den TecDax ging es dagegen um 0,33 Prozent hoch auf 789 Punkte.

ThyssenKrupp-Aktien kletterten nach einem Interview mit Vorstandschef Heinrich Hiesinger in der «Welt am Sonntag» mit plus 1,17 Prozent auf 16,405 Euro an die Dax-Spitze. Der Stahlkonzern will seine Stahlwerke in Brasilien und den USA wohl separat verkaufen und mindestens den Buchwert von ungefähr sieben Milliarden Euro erlösen.

Ein Börsianer ordnete die Aussagen eher als Wunschdenken ein, sie wirkten aber dennoch positiv auf die Stimmung.