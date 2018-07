Frankfurt/Main (dpa) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes sind am Montag mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Dax büßte in den ersten Minuten 0,14 Prozent ein auf 6961 Punkte. Der MDax sank ebenfalls um 0,14 Prozent auf 10 998 Punkte.

Für den TecDax ging es dagegen um 0,14 Prozent hoch auf 787 Punkte. In der Vorwoche hatte der Leitindex Dax zunächst noch den höchsten Stand seit März erreicht, bevor eine Korrektur einsetzte und ihm im Wochenvergleich ein Minus von rund einem Prozent einbrachte. Händlern zufolge fehlen dem Markt neue Impulse.

Nun warteten Anleger auf den Ifo-Geschäftsklimaindex, sagte ein Händler aus Frankfurt.