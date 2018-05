Berlin (dpa) - Deutschland und Frankreich wollen bei der Lösung der Euro-Schuldenkrise stärker zusammenarbeiten. Das kündigten Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und sein französischer Amtskollege Pierre Moscovici nach einem Treffen in Berlin an. In den nächsten Tagen und Wochen solle ein gemeinsamer Arbeitsstab gebildet werden, um anstehende Entscheidungen bilateral vorzubereiten. Dabei gehe es unter anderem um Lösungen unter anderem zur Bankenunion, zur Rekapitalisierung spanischer Banken sowie zur Stärkung der Fiskal- und Währungsunion sowie um eine Lösung des Griechenland-Problems.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.