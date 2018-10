Berlin (dpa) - In der Debatte über einen möglichen Aufschub beim Reform- und Sparprogramm der griechischen Regierung wird häufig auf eine Passage aus den Vereinbarungen Athens mit den Geldgebern verwiesen.

Laut Bundesfinanzministerium handelt es sich dabei aber nur um einen technischen Begleittext («Memorandum of Economic and Financial Policies») ohne rechtsverbindlichen Status.

Darin geht es auch um das Ziel, bis 2014 einen Primärüberschuss im Haushalt (das heißt: ohne zu leistende Zinszahlungen) von 4,5 Prozent der Wirtschaftsleistung zu erreichen. Weiter hinten heißt es dann unter Punkt 5: «Im Falle einer gegenüber den Erwartungen deutlich tiefer ausfallenden Rezession wäre mit der Europäischen Kommission, der EZB (Europäischen Zentralbank) und dem IWF (Internationalen Währungsfonds) abzustimmen, ob diese Haushaltsanpassung über das Jahr 2014 hinaus verlängert werden muss.»