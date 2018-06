Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will die umstrittenen Äußerungen von CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt zum Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone nicht weiter bewerten. Merkel habe die europäische Verantwortung aller im In- und Ausland angemahnt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Er verwies darauf, dass «alle Partner, die diese Bundesregierung tragen», von derselben Grundlage ausgingen. Das seien die Vereinbarungen, die mit Griechenland geschlossen worden seien. Dobrindt hatte gesagt, an einem Ausscheiden Griechenlands aus der Euro-Zone führe kein Weg vorbei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.