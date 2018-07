Berlin (dpa) - Wegen der Äußerungen von CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt zum Euro-Verbleib Griechenlands fordert die SPD ein Machtwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dobrindts «Zündeln am europäischen Haus» müsse dringend unterbunden werden, mahnte SPD-Generalsektretärin Andrea Nahles in Berlin. Merkels milder Tadel reiche nicht aus. Gleichzeitig warf sie der Kanzlerin vor, sie habe die Kontrolle über ihre Regierung verloren. Dobrindt hatte gesagt, am Ausscheiden Athens aus der Währungsunion führe kein Weg vorbei.

