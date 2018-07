Berlin (dpa) - Der vierte Teil der «Step Up»-Tanzfilme kommt ähnlich daher wie seine drei Vorgänger: In «Step Up - Miami Heat» überzeugen Ryan Guzman als Sean und Kathryn McCormick als Emily als Teil einer Flashmob-Gruppe in spektakulären Tanzszenen.

Regisseur Scott Speer mischt die bunte Kulisse von Miami mit Gute-Laune-Musik, braun gebrannten Tänzern und viel Lebensfreude. Eine tiefgründige und mitreißende Story hat der Film nicht zu bieten, aber Fans von spektakulären Tanz-Choreographien und 3D-Effekten kommen auf ihre Kosten.

(Step Up - Miami Heat, USA 2012, 97 Min., FSK ab 6, von Scott Speer, mit Ryan Guzman, Kathryn McCormick und Misha Gabriel)

