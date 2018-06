Monte Carlo (dpa) - Der FC Bayern München ist bei der Auslosung der Champions-League-Gruppen am Donnerstag (18.00 Uhr) in Monte Carlo im Topf der besten acht Teams gesetzt. Als Vierter des UEFA-Rankings weist der Vorjahresfinalist 133,037 Punkte auf.

Die Bayern können somit in der am 18. September startenden Gruppenphase nicht auf den FC Chelsea, FC Barcelona, Manchester United, Real Madrid, den FC Arsenal, FC Porto und AC Mailand treffen.

Fix in Topf zwei ist der FC Schalke (78,037), der zur Zeit auf Platz 13 der UEFA-Tabelle geführt wird und somit in jedem Fall ein topgesetztes Team als Kontrahenten erhält - nicht jedoch den FC Bayern, weil deutsche Duelle ausgeschlossen sind.

Borussia Dortmund (31,037) ist in dem Setztableau 20., droht aber noch in den schlechtesten Topf 4 abzurutschen. In den Playoffs werden noch zehn der 32 Champions-League-Teilnehmer gesucht. Sollten sich dabei fünf Teams mit einem besseren Koeffizienten qualifizieren, würde der BVB in den letzten Topf fallen.

In diesem würde auch Mönchengladbach (15,037) eingruppiert werden, sollte die Borussia nach dem 1:3 aus dem Hinspiel-Playoff bei Dynamo Kiew doch noch den Einzug in die Königsklasse schaffen.

Die UEFA-Setzliste:

qualifiziert:

1. FC Chelsea 135,882 (als Titelverteidiger gesetzt)

2. FC Barcelona 157,837

3. Manchester United 141,882

4. Bayern München 133,037

5. Real Madrid 121,837

6. FC Arsenal 113,882

7. FC Porto 98,069

8. AC Mailand 89,996

-------------------------------

9. FC Valencia 89,837

10. Benfica Lissabon 87,069

11. Schatjor Donezk 84,026

12. Zenit St. Petersburg 79,066

13. FC Schalke 04 78,037

14. Manchester City 63,882

15. Olympiakos Piräus 61,420

16. Ajax Amsterdam 58,103

-------------------------------

17. Juventus Turin 46,996

18. Paris Saint-Germain 45,835

19. Galatasaray Istanbul 38,310

20. Borussia Dortmund 31,037

21. HSC Montpellier 11,835

22. FC Nordsjælland 8,005

in der Qualifikation, 4. Runde (Playoff):

Dienstag:

Hapoel Kirjat Schmona (4,400) - BATE Borissow (29,641)

RSC Anderlecht (48,480) - FC Limassol (5,099)

NK Maribor (6,424) - Dinamo Zagreb (24,774)

Udinese Calcio (38,996) - SC Braga (63,069)

Panathinaikos Athen (50,920) - FC Málaga (16,837)

Mittwoch:

Dynamo Kiew (62,026) - Bor. Mönchengladbach (15,037)

Fenerbahce Istanbul (41,310) - Spartak Moskau (46,066)

CFR Cluj (18,764) - FC Basel (53,360)

Celtic Glasgow (32,728) - Helsingborg IF (12,680)

OSC Lille (38,835) - FC Kopenhagen (46,505)

UEFA-Setzliste