Rio de Janeiro (SID) - Nach erneuten schweren Ausschreitungen rivalisierender Hooligan-Gruppen in Rio de Janeiro haben die brasilianischen Behörden zum Kampf gegen die Gewalt im einheimischen Fußball aufgerufen. Mit einer Null-Toleranz-Politik soll die anhaltende Problematik gelöst werden. "Wir können die Gewalt nicht länger hinnehmen. Dies ist nicht das Bild, das wir im Vorfeld des Confederation Cups und der Weltmeisterschaft abgeben wollen. Nun müssen wir rigoros vorgehen", sagte Polizeichefin Martha Rocha.

Als Reaktion auf die vermehrten Ausschreitungen in den letzten Monaten sollen neue Polizeistellen in der Millionenstadt eingerichtet werden, die sich speziell mit dem Kampf gegen die Hooligans beschäftigen. Zuletzt hatte die Gewalt auf Vereinsebene bereits das zweite Todesopfer in diesem Jahr gefordert, als ein Anhänger von Vasco da Gama von Hooligans des Rivalen Flamengo zu Tode geprügelt worden war.