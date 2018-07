Frankfurt/Main (SID) - Keine Vereins-Souvenirs für Schiedsrichter im deutschen Profi-Fußball mehr: Die Unparteiischen dürfen auch keine "Wimpel oder Anstecknadeln als Aufmerksamkeiten von den Vereinen" mehr annehmen. Dies habe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch den 36 Profi-Vereinen in einem Brief am 23. August mitgeteilt.

"Aufgrund der Professionalisierung im Schiedsrichterwesen sind wir uns mit unseren Schiedsrichtern einig, dass die Zeit gekommen ist, die alten Zöpfe abzuschneiden", sagte Herbert Fandel, Vorsitzender der Schiedsrichter-Kommission des DFB, der Sport Bild (Mittwoch-Ausgabe).