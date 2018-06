Berlin (dpa) - Der türkische Europaminister Egemen Bagis sieht durch die Beschneidungsdebatte die Religionsfreiheit in Deutschland in Gefahr. Die Türkei beobachte mit Verwunderung, dass die ungestörte Religionsausübung in Deutschland nicht mehr gewährleistet sei, schreibt der Politiker für die «Süddeutsche Zeitung». Das Urteil des Kölner Landgerichts vom Juni, wonach die rituelle Beschneidung von Knaben als strafbare Körperverletzung zu werten sei, stehe im Widerspruch zum Recht auf Religionsfreiheit.

