Coquitlam (SID) - Deutschlands Top-Golferin Sandra Gal hat sich am Schlusstag der Canada Open in Coquitlam noch einmal nach vorne gearbeitet und die mit zwei Millionen Dollar dotierte Veranstaltung auf dem geteilten 41. Platz beendet. Die Düsseldorferin spielte am Schlusstag eine 70er-Runde auf dem Par-72-Kurs. Der Sieg ging an die erst 15-jährige Lydia Ko aus Neuseeland, die mit insgesamt 275 Schlägen vor der Südkoreanerin Inbee Park (278) triumphierte und nun jüngster Champion auf der LPGA-Tour ist.

"Das bedeutet mir so viel, ich wollte eigentlich nur den Cut schaffen und mein Bestes geben", sagte die gebürtige Südkoreanerin: "Hier zu gewinnen und den Pokal zu erhalten, ist einfach erstaunlich. Die letzten Wochen waren großartig."