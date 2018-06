Washington (dpa) - Die türkischen Grenzübergänge sind nach Angaben des US-Außenministeriums für Flüchtlinge aus Syrien offen. «Registrierung und Vorankommen» seien etwas langsam gewesen, sagte Sprecherin Victoria Nuland in Washington. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass die Türkei den Zustrom von Syrien-Flüchtlingen gestoppt habe. Wegen der schnell wachsenden Flüchtlingszahl sollten nicht mehr alle Syrer aufgenommen werden, hieß es in inländischen Medien. Ein syrischer Aktivist berichtete, derzeit harrten etwa 7000 Menschen an der Grenze zur Türkei aus.

