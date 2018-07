Berlin (dpa) - Die Prüfkommission der Bundesärztekammer hat nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung nur bei einem sehr geringen Teil von Organtransplantationen Hinweise auf Unregelmäßigkeiten entdeckt. Bei insgesamt 50 739 Transplantationen zwischen 2000 und 2011 habe es 119 «klärungsbedürftige Auffälligkeiten» gegeben. In 21 Fällen hätten Verstöße vorgelegen, die an Ministerien oder Staatsanwaltschaft zur Überprüfung weiter geleitet worden seien. Nach dem Organspendeskandal in Göttingen und Regensburg sollen heute bei einem Spitzentreffen bei Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr Konsequenzen beraten werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.