Berlin (dpa) - Schärfere Kontrollen und harte Strafen sollen Manipulationen bei der Vergabe von Spenderorganen in Deutschland künftig verhindern. Gesundheitsminister Daniel Bahr sagte nach einem Spitzentreffen in Berlin, man wolle mit den richtigen Konsequenzen das Vertrauen in die Organspende wieder stärken. Unter anderem soll ein Sechs-Augen-Prinzip bei der Organvergabe eingerichtet werden. Länder, Ärzte, Krankenkassen und Kliniken verabredeten mit Bahr, dass Landesbehörden öfter bei Inspektionen in Kliniken teilnehmen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.