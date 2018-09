Köln (SID) - Die Leverkusener Weltklasse-Leichtathletin Jennifer Oeser wird am Dienstag in der Schweiz operiert. Die 28 Jahre alte Siebenkämpferin hatte nach massiven Waden- und Achillessehnenproblemen seit dem Frühjahr bei Olympia in London in der letzten Disziplin (800 m) aufgegeben.

Oeser, 2009 WM-Zweite, 2010 und 2011 jeweils Dritte bei EM und WM, entschloss sich nach Konsultation mehrerer Ärzte für den Eingriff in der Rennbahnklinik Muttenz. Laut Trainer Karl-Heinz Düe gibt es keine klare Diagnose, es werde sich erst beim Eingriff selbst zeigen, was operiert werden müsse.

"Drückt mir die Daumen, dass alles gut verläuft und ich schnell wieder auf die Beine komme", schrieb die 28-Jährige auf ihrer Homepage.