Canberra (SID) - Weltmeister Casey Stoner will Ende Oktober bei seinem Heimrennen auf Phillip Island in den Motorrad-Zirkus zurückkehren. Dies sagte der Australier am Montag. Der MotoGP-Pilot wird sich in den kommenden Tagen einer Knöchel-Operation unterziehen und danach voraussichtlich sieben Wochen außer Gefecht gesetzt sein. Nach derzeitigem Stand wird Stoner also vor seinem Karriereende doch noch einmal auf die Maschine steigen.

"Es ist definitiv mein Ziel, auf Phillip Island dabei zu sein. Dieses Rennen will ich nicht verpassen", sagte Stoner, der sich vor neun Tagen bei einem Sturz im Qualifying zum Großen Preis von Indianapolis verletzt hatte. Das Rennen in den USA war der 26-Jährige noch gefahren, am vergangenen Wochenende in Brünn/Tschechien konnte Stoner aber nicht an den Start gehen.

Sollte es mit dem Comeback wie geplant klappen, würde Stoner vor seinem Abschied von der MotoGP-Bühne noch zwei Rennen bestreiten. Nach dem Australien-GP (28. Oktober), den Stoner in den vergangenen fünf Jahren gewonnen hat, steht zum Abschluss der Saison noch der Große Preis von Valencia (11. November) auf dem Programm. Stoner denkt auch darüber nach, schon in Malaysia (21. Oktober) zu fahren, will aber kein Risiko eingehen.