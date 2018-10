Weimar (dpa) - Unter dem Titel «Lebensfluten - Tatensturm» ist am Montag im Goethe-Nationalmuseum die mit Spannung erwartete neue Dauerausstellung zu Goethes Leben und Werk eröffnet worden.

Die Schau zeige anhand von mehr als 500 Objekten die Zeit um 1800 und Goethes Anteil auf den Weg in die Moderne, sagte der Generaldirektor der Museen der Klassik Stiftung, Wolfgang Holler. Kein anderer deutscher Dichter sei in allen Fasern seiner Existenz so durchleuchtet worden und habe das kollektive Bewusstsein so geprägt wie Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

Dauerausstellung und Sanierung des Gebäudes kosteten haben zusammen 3,2 Millionen Euro. Jährlich besuchen rund 160 000 Besucher aus aller Welt die Wirkungsstätte des berühmtesten deutschen Dichters, dessen 263. Geburtstag am Dienstag (28. August) gefeiert wird.

Die Konzeption der neuen Dauerausstellung, die mindestens zehn Jahre Bestand haben soll, sei ein bisschen wie die Quadratur des Kreises gewesen, sagte Holler. Sie solle sowohl die Neugier von Besuchern befriedigen, die Goethe für sich entdecken, als auch die des Studienrates und Experten. Auf 800 Quadratmetern Fläche und in elf thematischen Abschnitten Genie, Gewalt, Welt, Liebe, Natur, Erinnerung und Kunst sowie der «Faust-Galerie» werden die Besucher in einer Art «Zeitbrechung» in die Vergangenheit und zurück in die Gegenwart geführt, um Goethes Erfahrungen und Ansichten auf ihre heutige Aktualität zu prüfen.

Der Dichter, Naturwissenschaftler und Staatsmann, der das kleine Herzogtum Weimar fast 50 Jahre geprägt und mit Schiller, Herder und Wieland weltberühmt gemacht hat, steht in der neuen Ausstellung nicht auf einem Sockel. «Wir dürfen Goethe nicht als Archivgut behandeln, sondern müssen ihn als Gesprächspartner gewinnen», sagte Thüringens Kultusminister Christoph Matschie (SPD). Kein anderes Museum der Welt biete als Originalschauplatz so eine Dichte an authentischen Zeugnissen und Archivalien des Geheimrates.

«Lebensfluten - Tatensturm» - der Titel ist dem Auftritt des Erdgeistes in der Nachtszene von «Faust I» entnommen - stimmt mit persönlichen Dingen des Dichters wie bestrickte Hosenträger, seinem Reisemantel oder seinem letzten Medizinfläschchen auf den Rundgang ein. Altbekanntes wie ein Abguss der Juno aus Goethes Wohnhaus sind ebenso zu entdecken wie Exponate, die für wegen ihres schlechten Zustandes in Depots schlummerten und restauriert wurden, darunter eine Hofuniform und Lederstiefel des Dichterfürsten oder der Schlüssel zu seinem Sarg.

Liebe und Erotik als literarisches Motiv und die «Lieben» in Goethes Leben - von Friederike Brion über Charlotte von Stein, Christiane Vulpius bis Ulrike von Levetzow - kann der Besucher anhand von Briefchen, amourösen Bildern oder dem Siegel der Frau von Stein nachvollziehen. «Das Schlüsselloch, durch das wir schauen, ist sehr klein», sagte Kuratorin Bettina Werche.

Die «Faust-Galerie» als Multimedia-Präsentation ist das Verbindungsglied zwischen beiden Etagen. Der Besucher bekommt an einer Suchmaschine - eher zufällig - eines von 13 000 Substantiven aus dem großen Menschheitsdrama wie Hölle oder Gretchen. Das Wort erscheint dann im entsprechenden Faust-Text in jeweils elf Zeilen an der Wand. Ein Medien-Guide, Einführungsfilm, Lese- und Hörkabinett vertiefen den Einstieg in Goethes Welt. Goethes Wohnhaus, das wieder über das historische Hoftor betreten wird, und sein Hausgarten vermitteln dagegen das originale Flair.

