Köln (SID) - Am ersten Tag der US Open in New York schlagen sechs deutsche Tennisprofis auf. Den Auftakt machen Sabine Lisicki im Spiel gegen Sorana Cirstea aus Rumänien und Julia Görges, die auf die Tschechin Kristyna Pliskova trifft. Später im Einsatz sind zudem Andrea Petkovic, Florian Mayer, Daniel Brands und Björn Phau.

Nach drei Siegen aus drei Spielen treffen die deutschen Basketballer in der EM-Qualifikation auf Gastgeber Aserbaidschan. Mit einem Sieg in Baku würde die Auswahl von Bundestrainer Svetislav Pesic einen großen Schritt in Richtung EM-Endrunde machen.

Mit dem Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem noch sieglosen Erstliga-Absteiger 1. FC Köln endet der dritte Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Köln wartet saisonübergreifend sogar seit elf Partien auf einen Liga-Dreier. Von sechs Duellen mit Aue gewann der FC aber immerhin vier. Anstoß ist um 20.15 Uhr.