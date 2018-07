Washington (dpa) - Auf den Spuren des Hurrikans «Katrina» hält der Tropensturm «Isaac» weiter Kurs auf das Festland der USA. Wetterexperten erwarten, dass er morgen Abend oder Mittwochmorgen als Hurrikan der Kategorie 1 zwischen Louisiana und Alabama auf die Küste prallt. Damit wäre «Isaac» zwar schwächer als «Katrina», die vor sieben Jahren mit voller Wucht New Orleans in Louisiana getroffen hatte. Dennoch drohen gefährlicher Wellengang, schwere Regenfälle und Sturmschäden. In Louisiana rief der Gouverneur den Notstand aus.

