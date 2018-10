Herzogenaurach (dpa) - Die Geschäfte laufen wieder rund und auch der Gewinn in der ersten Jahreshälfte 2012 kann sich sehen lassen: Gut drei Jahre nach den Turbulenzen um die Continental-Übernahme ist der fränkische Autozulieferer Schaeffler wieder auf Kurs.

Mit 505 Millionen Euro lag der Konzerngewinn in den ersten sechs Monaten zwar gut ein Fünftel unter dem Vorjahresniveau - bei einem Umsatz von 5,652 Milliarden Euro (plus 5,1 Prozent); den damaligen Gewinn hatten allerdings Sondereffekte aus Finanzmarktgeschäften in ungewöhnliche Höhe getrieben. Lässt man das erste Quartal 2011 außer Acht, erwirtschaftete Schaeffler von April bis Juni 2012 mit 269 Millionen Euro den höchsten Quartals-Konzerngewinn seit 2010.

Vorstandschef Jürgen Geißinger zeigte sich daher bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am Dienstag zufrieden: «Wir konnten die Erfolgsgeschichte der vergangenen beiden Jahre fortsetzen. Wir haben wieder einen größeren Gewinn erwirtschaftet.» Dass er nicht größer ausfiel, hat auch etwas mit der Milliarden-Verschuldung der Schaeffler-Gruppe zu tun. Für die derzeit rund 7,094 Milliarden Euro Schulden zahlte das Unternehmen im ersten Halbjahr mehr als 300 Millionen Euro an Zinsen. Insgesamt ächzt die Firmengruppe derzeit unter einer Schuldenlast von rund 12 Milliarden Euro, von denen ein Teil bei der Schaeffler-Holding geparkt ist.

Die Milliarden-Schulden in den Schaeffler-Büchern werden wohl auch noch länger die Erinnerung an die Turbulenzen im Zusammenhang mit der Übernahme des Reifenherstellers Conti wach halten. Schaeffler hatte sich damals beim Kauf des Firmenriesen beinahe verschluckt - nur mit Milliardenkrediten hatte das fränkische Familienunternehmen die Übernahme stemmen können. Nachdem das Unternehmen inzwischen wieder auf Wachstum programmiert ist, scheint der Vorstand den Schuldenberg gelassen zu sehen. «Wir haben im Moment kein Schuldenabbauziel. Die Kapitalstruktur ist intakt», formulierte Schaeffler-Finanzvorstand Klaus Rosenfeld am Dienstag in einer Telefonkonferenz.

Stattdessen setzt Vorstandschefs Geißinger auf einen konsequenten Wachstumskurs. Vor allem in den Wachstumsmärkten in Fernost hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten Millionen von Euro in Werke investiert und bestehende Fabriken ausgebaut. Mit 472 Millionen Euro liegt die Investitionssumme deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Auch von Investitionen in neue Produkte, unter anderem in elektrische Antriebstechnik, verspricht sich Geißinger ein dauerhaftes Wachstum.

Heraufziehende Wolken am Konjunkturhimmel könnten allerdings Geißingers Zuversicht dämpfen. Zwar hält der Schaeffler-Chef für dieses Jahr an seiner Prognose eines fünfprozentigen Wachstums fest - versieht sie allerdings selbst mit einem Fragezeichen: «Wir müssen jetzt erst mal abwarten, wie sich die Märkte nach der Sommerpause entwickeln. Wir stellen uns auf ein geringeres Wachstum ein», räumte er ein und verwies dabei auch auf die vom Kunden Opel geplante Kurzarbeit. Zwar seien die Schaeffler-Fabriken derzeit noch gut ausgelastet. «Aber wir müssen uns auf einen Auftragsrückgang vorbereiten.» Derzeit plant das Unternehmen mit zur Zeit 76 000 Beschäftigten weltweit für 2012 noch die Einstellung von 3600 Kräften.