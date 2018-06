Berlin (dpa) - In der Freizeit der Deutschen läuft vor allem die Flimmerkiste: Fernsehen bleibt hierzulande die Freizeitbeschäftigung Nummer eins, gefolgt von Radio hören und telefonieren. Das zeigt der aktuelle Freizeit-Monitor der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

«Allerdings wird das Fernsehen zunehmend zum Nebenmedium. Die Leute machen viele Dinge nebenher», sagte Stiftungsleiter Prof. Ulrich Reinhardt. Auffällig seien zwei Dinge: Immer weniger Freizeit wird außer Haus verbracht. Und: «Es gibt einen Spagat zwischen Wunsch und Wirklichkeit.» Denn Handy, Internet und Computer legen weiter zu, während gleichzeitig der Wunsch nach mehr Zeit für Erholung und soziale Kontakte wächst.