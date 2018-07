Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Kapitän Robert Koch vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 26-Jährige unterschrieb einen Kontrakt bis Ende Juni 2015, der für die ersten drei Ligen gilt. Mit dieser Personalie hat Dynamo nach Torhüter Benjamin Kirsten und Stürmer Mickael Poté den dritten Leistungsträger innerhalb kurzer Zeit langfristig an den Verein gebunden.

"Langfristig will ich daran mitwirken, dass wir nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga irgendwann auch den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse schaffen. Damit würde für mich ein Traum in Erfüllung gehen", sagte Koch.

Zurzeit kann der Mittelfeldspieler wegen einer Bänderdehnung im rechten Sprunggelenk nur eingeschränkt trainieren. Sein Einsatz am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern (18.00 Uhr/Sky und Liga total!) soll jedoch nicht gefährdet sein. Der Löbauer absolvierte bisher 92 Spiele für Dynamo Dresden und erzielte dabei 21 Tore.