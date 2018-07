Berlin (dpa) - Die Favoriten haben den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Der FC Malaga erreichte in den Playoffs als vierter Club aus der spanischen Primera Division ebenso die lukrative Vorrunde wie der RSC Anderlecht, Dinamo Zagreb und Weißrusslands Meister BATE Borissow.

Die Begegnung Udinese Calcio gegen SC Braga ging in die Verlängerung. Nach dem 2:0-Hinspielsieg reichte Malaga mit dem früheren Münchner Bundesliga-Profi Martin Demichelis ein 0:0 bei Panathinaikos Athen zur erstmaligen Teilnahme an der Gruppenphase. Borissow konnte sich nach dem 2:0 vorige Woche ein 1:1 (0:0) bei Hapoel Kirjat Schmona aus Israel erlauben und spielt zum zweiten Mal in Serie in der Gruppenphase. Der Ex-Bundesligaspieler Alexander Hleb wurde ausgewechselt. Anderlecht gewann 2:0 gegen FC Limassol und machte die 1:2-Hinspielniederlage auf Zypern damit wett. Zagreb gewann bei NK Maribor 1:0 (1:0). Die Kroaten hatten die Slowenen bereits im Hinspiel 2:1 besiegt

Die insgesamt zehn Sieger aus den Playoff-Partien komplettieren das 32 Mannschaften starke Teilnehmerfeld für die Gruppenphase der Königsklasse; ausgelost wird am 30. August in Monte Carlo. Die Verlierer der vierten Playoff-Runde spielen in der Europa League.