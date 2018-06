Hamburg (SID) - Der Wechsel des tschechischen Nationalspielers Petr Jiracek zum Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist perfekt. Der Mittelfeldakteur des VfL Wolfsburg erhält in Hamburg einen Vertrag bis 2016. Der HSV-Aufsichtsrat gab am Dienstag seine Zustimmung zu dem Transfer, nachdem Jiracek bereits am Vorabend einen Medizincheck in der Hansestadt absolviert hatte.

"Er ist eine Laufmaschine, hat keine Angst und ist torgefährlich. Er ist ein ruhiger Antreiber mit Herz und Mentalität. Genau solche Typen wollen wir haben", sagte Trainer Thorsten Fink über den defensiven Mittelfeldspieler. Die Ablösesumme soll bei rund vier Millionen Euro liegen. Für die gleiche Summe war der EM-Teilnehmer bereits im Januar von Viktoria Pilsen zu den Niedersachsen gewechselt. Für ebenfalls vier Millionen Euro hatten die Hanseaten bereits vor mehreren Wochen den Kroaten Milan Badelj von Dinamo Zagreb verpflichtet, der am Mittwoch in Hamburg erwartet wird.

Weiterhin fraglich ist, ob der HSV zusammen mit Investor Klaus-Michael Kühne die Rückholaktion von Rafael van der Vaart finanziell stemmen kann. Der Niederländer steht derzeit noch bei Tottenham Hotspur unter Vertrag und müsste mit einer zweistelligen Millionensumme aus seinem Kontrakt herausgekauft werden. Ex-Trainer Thomas Doll hofft, dass der Wechsel bald über die Bühne geht. "Wenn man die Chance hat, so einen Mann zu bekommen, dann sollte man das machen", sagte Doll, "Rafael hat überragende Qualitäten." Die Transferperiode endet am Freitag (18.00 Uhr).